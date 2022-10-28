برنامج سمو ولي العهد للتسامح يهنيء صاحب السمو الملكي محافظ الخرج بالثقة الملكية

هنأ برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز – رعاه الله – محافظ الخرج بهذه الثقة الملكية وتعيينه على المرتبة الممتازة ، وقال الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ورئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج وحفيد أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك الموحد عبدالعزيز – رحمه الله – أبرك باسمي وباسم جميع العاملين والمستفيدين من البرنامج لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز – رعاه الله – محافظ الخرج بهذه الثقة الملكية وتعيينه على المرتبة الممتازة ، ولا شك أن سيدي الأمير فهد – سلمه الله – محل لثقة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- وسيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – وفي ظل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – سلمه الله – وزير الداخلية – ، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – سلمه الله – أمير منطقة الرياض ، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – سلمه الله – نائب أمير منطقة الرياض .
وقال الشيخ ابن خرصان إن تعيين سيدي الأمير فهد سيكون داعمًا قويًا لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي بدأ قبل خمسة عشر سنة من مركز الرفيعة في محافظة الخرج و وصل أثره لجميع مناطق المملكة من مواطنيين ومقيمين وفي كافة القضايا من عتق الرقاب إلى أدنى المشاكل بفضل الله ثم بدعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-.
كما صرح لمنصة الخرج اليوم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي العضو المتطوع الفعال في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي بهذه المناسبة رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز – رعاه الله – محافظ الخرج بهذه الثقة الملكية وتعيينه على المرتبة الممتازة ، وقال إن المتطوعين في هذا البرنامج متفائلون بتفاعل سيدي الأمير فهد – سلمه الله – مع هذا البرنامج الفريد الذي يجد الدعم اللامحدود من سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – .
سائلًا الله أن يحفظ بلادنا في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – سلمهما الله – .