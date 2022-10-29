بقيمة 100 مليون ريال.. مستحقات 5 لاعبين أجانب تمنع الاتحاد من التسجيل

ينتظر أن يتلقى نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة، خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفيد بمنعه من التسجيل حتى يدفع مستحقات 5 لاعبين سابقين، علما بأنه ممنوع من القيد في الفترة الشتوية بقرار محلي.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن مستحقات الصربي الكسندر بريجوفيتش والرأس الأخضري جاري رودريجيز والرازيلي دي سوزا والإيفواري سيكو سانونجو، والتونس أنيس البدري لاعبي الفريق السابقين نحو 100 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الإدارة القانونية في الاتحاد وضعت خطة مالية لإغلاق الملف ورفع المنع من التسجيل سواء بالتسديد أو الجدولة.
يذكر أن الاتحاد ممنوع من التسجيل في النافذة الشتوية المقبلة بقرار صادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، على خلفية قضية ما يعرف بالتسجيلات.