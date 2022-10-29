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جديد الخرج > بالصور.. جمعية تراث الخرج تمنح العضوية الشرفية للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز
29/10/2022   7:02 ص

تقديرا لما قدمه في خدمة الإعلام والثقافة

بالصور.. جمعية تراث الخرج تمنح العضوية الشرفية للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز

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قدم الأستاذ رشيدبن محمد الخرجي العضوية الشرفية لجمعية تراث الخرج لسعادة الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز استاذ الأعلام بجامعة الملك سعود وذلك تقديراً له لما قدمه في خدمة الاعلام والثقافة .⁧‫#جمعية تراث الخرج.

 

بالصور.. جمعية تراث الخرج تمنح العضوية الشرفية للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز

جديد الخرج
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