بالصور.. جمعية تراث الخرج تمنح العضوية الشرفية للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز

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قدم الأستاذ رشيدبن محمد الخرجي العضوية الشرفية لجمعية تراث الخرج لسعادة الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز استاذ الأعلام بجامعة الملك سعود وذلك تقديراً له لما قدمه في خدمة الاعلام والثقافة .#جمعية تراث الخرج.
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