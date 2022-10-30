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جديد المحليات > “الجوازات” تصدر 16.5 ألف قرار إداري خلال ربيع الأول
30/10/2022   2:55 م

“الجوازات” تصدر 16.5 ألف قرار إداري خلال ربيع الأول

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 16.5 ألف قرار إداري خلال شهر ربيع الأول 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات التي تم إصدارها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تصدر 16.5 ألف قرار إداري خلال ربيع الأول

جديد المحليات
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