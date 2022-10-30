كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأحد)، أنها بدأت في تنفيذ أعمال الصرف الصحي في حي النرجس بمدينة الرياض، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، وانطلاقًا من مبادراتها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأبانت أن مكونات المشروع تضمنت تنفيذ شبكات أطوالها تزيد على 291 كم طولي، والتي ستخدم أكثر من 10 آلاف عقار في حي النرجس بعد اكتمال المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع مركزية، والبدء في استقبال طلبات التوصيلات خلال عام 2024.
وأكدت أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لرفع الضرر البيئي عن أكثر من 130 ألف مستفيد في حي النرجس، ولزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، وذلك تماشيًا مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهده العاصمة.
وأضافت أنها ستواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية في مواعيدها المحددة، وبجودةٍ عالية، مقدمةً شكرها الجزيل للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ولأمانة منطقة الرياض على تعاونهما بتسهيل عملية إطلاق هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة.
وفق “أخبار 24”.