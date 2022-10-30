أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة ونسب التعافي، وانخفاض معدل الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 35 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 822132 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 200 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 808170 حالة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 69405 حالات وفاة.
ونبهت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة؛ مؤكدة عدم تسجيل أي حالات حرجة خلال الساعات الماضية، ليبقى إجمالي عدد الحالات الآن 85 حالة.
وفق “أخبار 24”.