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جديد المحليات > “الترفيه” تحذر من التعدي على الحقوق التجارية لموسم الرياض
30/10/2022   3:03 م

“الترفيه” تحذر من التعدي على الحقوق التجارية لموسم الرياض

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حذرت الهيئة العامة للترفيه جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة لموسم الرياض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ موافقة خطية.

يأتي ذلك بعد ما رصدته الهيئة من قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية لموسم الرياض 2022، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات وغير ذلك من حقوق الملكية الحصرية.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من يصدر عنه تعد على الحقوق التجارية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للهيئة.

وشددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع ما يلزم ضد من يتعدى على هذه الحقوق التجارية إيمانا منها بضرورة حفظ حقوق الهيئة والرعاة الرسميين للموسم. وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تحذر من التعدي على الحقوق التجارية لموسم الرياض

جديد المحليات
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