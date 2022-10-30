جامعة الحدود الشمالية تعلن وظائف شاغرة بـ11 تخصصا لحملة الدكتوراه والماجستير

أعلنت جامعة الحدود الشمالية حاجتها إلى الاستعانة بالكفاءات الوطنية بنظام التعاون لحاملي المؤهلات العلمية الدكتوراه والماجستير في عدد من التخصصات للتدريس في الكلية التطبيقية.
وكشفت الجامعة عن حاجتها في عرعر ورفحاء وطريف لـ11 تخصصا وهي: تصميم الجرافيك والوسائط الرقمية، وإدارة الفعاليات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وإدارة سلامة الإمداد، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب والمحاسبة والتعدين واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.
وأوضحت أن الشروط تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التخصص من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، ويفضل أن يكون لديه خبرة عملية في قطاع الأعمال في التخصص، كما يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التخصص، واجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة وأي شروط أخرى تراها الكلية والجامعة.
ولفتت إلى أن استقبال الطلبات يتم على منصة التقديم الإلكترونية على موقع الجامعة الإلكتروني بداية من اليوم (الأحد) وحتى يوم (الخميس) الثالث من نوفمبر 2022. وفق “أخبار 24”.