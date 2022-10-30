وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة تبوك الجديد

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قراراً باعتماد تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك في دورته الـ 11 التي تمتد إلى 4 سنوات.
وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: عماد بن سداد الفاخري رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس علي بن محمد القحطاني نائباً أول للرئيس، والدكتور سعيد بن محمد القحطاني نائباً ثانياً.
يذكر أن انتخابات غرفة تبوك، تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.
وكان وزير التجارة قد أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية 1440-1444هـ وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
وجاء القرار الوزاري إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.