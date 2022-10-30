وزير التعليم يصدر قراراً بتمديد وتكليف 14 مديراً للتعليم في المناطق والمحافظات

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان اليوم (الأحد)، قراراً بتمديد التكليف لعدد 14 مديراً للتعليم في المناطق والمحافظات.
وتضمن القرار تكليف الأستاذ ملهي بن حسن عقدي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة جازان، والدكتور منذر البليهد مديراً عاماً للتعليم بمنطقة حائل لمدة عام ويوسف الملحم لإدارة التعليم بمحافظة المجمعة، والدكتور إبراهيم الحسن لإدارة التعليم بمحافظة شقراء، وموسى بن محمد لإدارة التعليم بمحافظة العلا، وإبراهيم بن محمد الجميل لإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق. وفق “أخبار 24”.
كما شمل القرار تكليف محمد بن سليمان الفريح للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وخالد الحربي لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، وسليمان بن إبراهيم لإدارة التعليم بمحافظة المذنب والدكتور سامي العتيبي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد العمري لمنطقة عسير، وعمر الغامدي لإدارة التعليم بمحافظة النماص، وأحمد بن يحيى لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وفهد بن صالح لإدارة التعليم بمنطقة نجران، والدكتور فايز بن علي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة.