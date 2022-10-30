وزير “الصناعة” يعلن عن 5 فرص تعدينية جديدة في الرياض وعسير والمدينة المنورة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، طرح 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني، خلال الفترة من 2 حتى 4 نوفمبر.
وتشمل الفرص الاستثمارية رخص الكشف لموقع بئر عمق في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معادن النحاس والزنك، وموقع الردينية الواقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة أكثر من 78 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الزنك والفضة.
كما تشمل موقع أم حديد في محافظة القويعية بالرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا، ويضم مخزونًا كبيرًا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة لموقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بعسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا، ويضم مخزونًا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرًا موقع جبل إدساس في القويعية بالرياض على مساحة تزيد عن 121 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.وفق “أخبار 24”.
وستعلن الوزارة في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس، وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في المملكة، بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.