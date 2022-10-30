يستقبل الزائرين غدًا.. بدء التشغيل الجزئي لمتنزه جبل الشعبة بالأحساء

بدأ اليوم الأحد، التشغيل الجزئي لمنتزه جبل الشعبة “شمال – شرق الواحة”، والمُتمثل في الجزء العلوي من الجبل.
وقال أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، إن هذا الجزء من المتنزه سيستقبل زائريه بدءًا من يوم غد الاثنين خلال الفترة “4-11 مساءً”.
وأشار إلى أن هذا الجزء يضم عناصر ترفيهية، منها ساحات تزلج جبلية، ومظلات للجلوس، وساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة، ومجاميع ألعاب الأطفال، وممرات المشاة، وشلالين بطول يُقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل، وثلاثة جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 – 320 مترًا طوليًّا، والحبل الطائر “sky rope”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن مشروع متنزه جبل الشعبة سيُسهم في تعزيز جهود أنسنة المدن – أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف توفير بيئة طبيعية مناسبة وجاذبة لأفراد الأسرة وفئة الشباب.