“الفنون البصرية” توجه دعوة مفتوحة للفنانين للمشاركة ببرنامج “التقاء”

وجّهت هيئة الفنون البصريّة، بالتعاون مع هيئة الأزياء، دعوة مفتوحة للفنانين والفنانات للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج إقامة “التقاء”، والذي يأتي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة.
ويُقام البرنامج خلال المدة من 4 ديسمبر 2022 إلى 28 فبراير 2023 في مساحات “مؤسسة بينالي الدرعية” بالمنطقة الثقافيّة في حي جاكس بالدرعيّة التاريخيّة، ويمكن الفنانين والفنانات الراغبين بالمشاركة في البرنامج تقديم طلباتهم خلال مدة تسجيل تمتد إلى يوم (الاثنين) 10 نوفمبر.
وقالت الرئيس التنفيذيّ لهيئة الفنون البصريّة دينا أمين: “نتطلّع إلى استقبال المجموعة الثانية من الفنّانين والمصمّمين في برنامج إقامة (التقاء) في جاكس، لقد تشكّلت الدورة الأولى من مجموعة موهوبة من الفنّانين البصريّين، ومصمّمي الأزياء والمنسوجات، وهو ما كان من دواعي سرورنا أن نستقبلهم في البرنامج بمدينة الرياض.”
وسيُخطَر الفنّانون والفنّانات المقبولون في البرنامج في أواخر شهر نوفمبر، بعد أن تختار لجنة الخبراء المشكلة من هيئة الفنون البصرية وهيئة الأزياء الفنانين والفنانات بناءً على تقييم الطلبات.
وتضم اللجنة كلاً من الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، والرئيس التنفيذيّ لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، والفنانة دانيا الصالح، والمحرّرة الفنية في «French Cliché» إميلي ماران، ومؤسّس المهرجان الدوليّ السنويّ للأزياء والتصوير الفوتوجرافي في هييريس جان بيير بلانك، والفنان المصري جوردن نصّار. وفق “أخبار 24”.
ويُوفّر برنامج “الإقامة” للفنّانين البصريّين المحليّين والإقليمييّن والدولييّن، ومصمّمي الأزياء والمبدعين فرصة الحصول على أستوديوهاتهم الخاصّة، ومكانٍ للإقامة، ومنصّة للتفاعل، بالإضافة إلى الانخراط في المناقشات وتبادل الأفكار الإبداعيّة، كما سيحصل المشاركون على فرصة استكشاف مجموعة من الثيمات والعمل حولها، بما في ذلك موضوعات مثل الابتكار والتغيّر والاستدامة، وذلك خلال مدة إقامتهم التي تمتد لـ3 شهور، وتنتهي بانعقاد الأستوديوهات المفتوحة للمشاركة مع الجمهور المحليّ.