بمشاركة 150 رسامًا.. خارطة فنية إبداعية على أرضية “ونتر وندرلاند”

شكلت أرضية المدينة الترفيهية في منطقة “ونتر وندرلاند” إحدى مناطق موسم الرياض 2022 لوحةً فنيةً تعكس خارطة الذائقة الفنية عالميًّا، بمشاركة 150 رسامًا، بينهم 35 موهبةً وطنيةً برسومات إبداعية تحاكي أجواء كل فعالية ومناطقها المتعددة.
وحولت الأعمال الإبداعية تجربة الزوار إلى متعة استكشافية مبهجة من تأثير الألوان والرسومات والفنون البصرية التي تجسد أجواء الشتاء، بألوان متنوعة تعكس ما تتمتع به المنطقة من مشاعر، تنعكس على حماسة الزوار المستعدين لخوض ألعاب تقودهم لمتعة السرعة وقوة الاندفاع في “ونتر وندرلاند”.
وتتواءم أجواء الشتاء وصقيعه في المنطقة مع المنحوتات الجليدية المذهلة وعوالم الظلال التي تحاكيها غابات المنطقة وإطلالاتها الفريدة وتجاربها الترفيهية والمعرفية الممتعة.
وتشكل مدينة البهجة “ونتر وندرلاند” وجهةً للزوار طوال اليوم، وتنقلهم بين الأرض والسماء عبر ألعاب ذات ارتفاعات عالية، كما تجول بهم في عوالم الإثارة، حيث يمكن للزوار حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.
وفق “أخبار 24”.