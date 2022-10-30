“المواصفات”: التصريحات المتداولة بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام لـ”10″ آلاف كيلو غير دقيقة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم دقة التصريحات التليفزيونية المتداولة، مؤخرا بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام لـ 10 آلاف كيلو متر.
وأوضحت “الهيئة” أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ألزمت المصنعين بوضع البيانات الإيضاحية التي تساعد المستهلك على معرفة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات ومن بينها: زيوت محركات السيارات.
وأشارت إلى أن معظم الشركات المصنعة لمحركات السيارات تقوم بإجراء اختبارات أداء عديدة على أنواع وفئات الزيوت المختلفة، وبالتالي توصي بتغيير الزيوت المعدنية في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة (3 آلاف إلى 5 ألاف كم)، أو فترة زمنية 3 أشهر أو أيهما أقرب، أما الزيوت التصنيعية فقد أوصت معظم الشركات الصانعة بتغييرها في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة 10 آلاف إلى 12 ألف كم) أو فترة زمنية 6 أشهر أو أيهما أقرب. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى ضرورة الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة والمرتبطة بفترات تغيير الزيوت مثل تصميم المحرك، أسلوب القيادة، الظروف التشغيلية الظروف البيئية المحيطة نوعية الزيت المستخدم، أداء المحرك، نوعية الوقود المستخدم، نوعية فلتر الزيت المستخدم مع ضرورة متابعة نظام مراقبة صلاحية زيت المحرك.