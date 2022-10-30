“النيابة”: يحظر التأثير على أسعار الأوراق المالية عبر ممارسات وهمية للحث على الشراء أو البيع

حذرت النيابة العامة من التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة في السوق المالية من خلال ممارسات وهمية وكاذبة، من شأنها الحث على شراء أو بيع هذه الأوراق.
وأكدت أنه يحظر التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة، ما من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يُحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الورقة بهدف جذب الآخرين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجـرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.