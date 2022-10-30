ناقشت افتتاح فروع للجامعات البريطانية في المملكة.. وزير التعليم يشارك في اجتماعات تعليمية رائدة

شارك وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الأحد)، في افتتاح اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجامعات السعودية والبريطانية، وذلك بحضور الممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا للتعليم إلى المملكة ستيف سميث.
وناقشت الاجتماعات مستجدات الشراكة الإستراتيجية السعودية- البريطانية في مجال التعليم التي انطلقت في عام 2018، وتناولت سبل استقطاب الجامعات البريطانية الرائدة لافتتاح فروع لها بالمملكة.
كما ناقش ممثلو 17 جامعة بريطانية رائدة، ومسؤولو الجامعات السعودية، وعدد كبير من الخبراء والمختصين من كبار مسؤولي التعليم في مؤسسات التعليم الجامعي بالبلدين، موضوع العالمية في التعليم الجامعي وسبل تعزيزها، وذلك من خلال تنقّل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والبحوث العلمية والبرامج الأكاديمية المشتركة، إضافةً إلى تعزيز سبل التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين. وفق “أخبار 24”.