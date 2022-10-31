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جديد المحليات > “الموارد البشرية”: يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من “الضمان المطور”
31/10/2022   7:07 ص

“الموارد البشرية”: يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من “الضمان المطور”

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للأسرة اختيار العائل الذين يندرجون تحت مسؤوليته ونفقته خلال الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة، أن اختيار العائل الذي تُقيم معه بشكل دائم في مسكن واحد هو شرط أساسي للاستفادة من معاش الضمان، على أن تتم بعد ذلك إضافة جميع التابعين.

وأشارت إلى أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من “الضمان المطور”

جديد المحليات
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