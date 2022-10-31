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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء معتدلة بمعظم المناطق وسحب رعدية على الأجزاء الشمالية والجنوبية
31/10/2022   7:07 ص

طقس اليوم.. أجواء معتدلة بمعظم المناطق وسحب رعدية على الأجزاء الشمالية والجنوبية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى احتمالية تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، و34 درجة في الرياض، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أجواء معتدلة بمعظم المناطق وسحب رعدية على الأجزاء الشمالية والجنوبية

جديد المحليات
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