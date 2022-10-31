نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تقدم عدة توصيات حول جهاز الليزر المنزلي
31/10/2022   7:07 ص

“الغذاء والدواء” تقدم عدة توصيات حول جهاز الليزر المنزلي

+ = -
729

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة اتباع التوصيات الموجودة مع جهاز الليزر المنزلي لتضمن الاستخدام الآمن والسليم.

وأوضحت الهيئة، أن أجهزة الليزر هي أجهزة طبية للاستخدام الشخصي تستخدم تقنية النبضات الضوئية المكثفة ( LPI) لغرض إزالة الشعر.

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون الجهاز مرخصاً من الهيئة مع إمكانية التأكد من ذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التواصل برقم الاتصال الموحد 19999.

ونوهت إلى أهمية توصيات المصنع المذكورة في دليل الاستخدام أثناء وبعد الاستخدام، وعدم تعرض العينين للأشعة الصادرة من الجهاز، موضحةً أن الجهاز لا يناسب جميع أنواع البشرة مع التبليغ عن الادعاءات الخاطئة والأجهزة غير المرخصة والأعراض الجانبية.

الليزر

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تقدم عدة توصيات حول جهاز الليزر المنزلي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234385.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.