“الغذاء والدواء” تقدم عدة توصيات حول جهاز الليزر المنزلي

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة اتباع التوصيات الموجودة مع جهاز الليزر المنزلي لتضمن الاستخدام الآمن والسليم.
وأوضحت الهيئة، أن أجهزة الليزر هي أجهزة طبية للاستخدام الشخصي تستخدم تقنية النبضات الضوئية المكثفة ( LPI) لغرض إزالة الشعر.
ولفتت إلى أنه يجب أن يكون الجهاز مرخصاً من الهيئة مع إمكانية التأكد من ذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التواصل برقم الاتصال الموحد 19999.
ونوهت إلى أهمية توصيات المصنع المذكورة في دليل الاستخدام أثناء وبعد الاستخدام، وعدم تعرض العينين للأشعة الصادرة من الجهاز، موضحةً أن الجهاز لا يناسب جميع أنواع البشرة مع التبليغ عن الادعاءات الخاطئة والأجهزة غير المرخصة والأعراض الجانبية.
وفق “أخبار 24”.