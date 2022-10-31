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رياضة > عبدالإله المالكي: برنامج رينارد الاحترافي كان “مفاجأة”
31/10/2022   7:05 ص

عبدالإله المالكي: برنامج رينارد الاحترافي كان “مفاجأة”

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قال لاعب المنتخب الوطني السعودي، عبد الإله المالكي، إن اللاعبين كان يخشون من طول المعسكر لأنه مدته تصل إلى 35 يوما لكنهم فوجئوا بالبرنامج الذى وضعه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأضاف لاعب المنتخب السعودي، في تصريحات لقناة “SBC”، “أنه في اليوم الأول للمعسكر التدريبى للمنتخب اجتمع بنا المدرب وشرح لنا البرنامج وفوجئنا باهتمامه بأدق التفاصيل ومدى احترافيته، وبعد خمسة أيام لعبنا أول مباراة ودية”.

وأوضح عبد الإله المالكي أن المدرب كان يريد من اللاعبين الاستفادة الفنية والبدنية أكثر من النتيجة، ومع ذلك تم تحقيق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين حققوا الأهداف المطلوبة منهم في كل التدريبات.

ولفت المالكي إلى أن البعض يرى ألبانيا ومقدونيا “منتخبات سهلة” لكن الحقيقة هي منتخبات صعبة بدليل أن مقدونيا أطاحت بإيطاليا خارج تصفيات كأس العالم، مضيفًا أنها مواجهات قوية استفاد اللاعبون منها بشكل كبير. وفق “أخبار 24”.

وفى آخر تجاربه الودية، تعادل المنتخب السعودي سلبيًا مع نظيره الهندوراسي ضمن معسكر المنتخب المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لكأس العالم “قطر 2022”.

عبدالإله المالكي: برنامج رينارد الاحترافي كان “مفاجأة”

رياضة
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