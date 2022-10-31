خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس كوريا إثر حـادث التدافع الذي وقع في سيول

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس كوريا الرئيس يون سيوك يول، إثر حـادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حـادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه”. وفق “أخبار 24”.
كما أعرب ولي العهد للرئيس يون سيوك يول وللشعب الكوري عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.