“الصحة” توضح أعراض وأسباب جفاف العين.. ومتى تتم مراجعة الطبيب؟

أوضحت وزارة الصحة، أعراض وأسباب جفاف العين والعلامات المرضية التي تتطلب مراجعة الطبيب.
وبيّنت الوزارة، أن أعراض جفاف العين تتضمن حرقة في العين التي تسبب آلاماً كالوخزات، وصعوبة استخدام العدسات اللاصقة، واحمراراً في العينين، وإرهاق العين أو صعوبة الرؤية.
وأشارت إلى أن أسباب نقص الإفراز تشمل تقدم العمر وبعض الأدوية العلاجية وإصابة الغدة الدمعية وعمليات الليزر والليزك المؤقتة، مبينةً أن العلاج في الحالات البسيطة يكون بإضافة قطرات الدموع الاصطناعية.
ولفتت إلى أن مراجعة الطبيب تكون عندما تزيد مدة العلامات المرضية مثل احمرار العينين وإجهاد أو آلام العين.
وفق “أخبار 24”.