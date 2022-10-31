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جديد المحليات > رئيس “الترفيه” يعلن موعد افتتاح منطقة المربع بمطاعم عالمية
31/10/2022   7:06 ص

رئيس “الترفيه” يعلن موعد افتتاح منطقة المربع بمطاعم عالمية

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن افتتاح منطقة المربع بعد 5 أيام، في 3 نوفمبر المقبل، بتجربة جديدة ومختلفة ومطاعم عالمية كبيرة، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وقالت الهيئة العامة للترفيه إن منطقة المربع، تستضيف سلسلة من المطاعم العالمية من 5 دول مختلفة وسط فعاليات ترفيهية وموسيقية تحتضنها منطقة المربع، وهي إحدى مناطق موسم الرياض 2022، وهي وجهة راقية بأجواء خيالية تحتضن أشهر وأفخم المطاعم والمقاهي والمتاجر. وفق “أخبار 24”.

كما تحتضن منطقة المربع المتحف الوطني السعودي، الذي يتيح لزواره تجربة مميزة للتعرف على مكنونات التراث الثقافي السعودي منذ ظهور الأثر البشري في شبه الجزيرة العربية، وهو معلم تاريخي افتتح على يد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1419 هجريًا، ويحتضن بداخله قاعات تشهد على محطات تاريخية تعكس تاريخ شبه الجزيرة العربية، وبه أكثر من 3700 قطعة أثرية وتراثية.

رئيس “الترفيه” يعلن موعد افتتاح منطقة المربع بمطاعم عالمية

جديد المحليات
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