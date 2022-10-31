عبدالله الجمعان يكشف عن الشخص الذي تسبب في خروجه من الهلال

كشف لاعب فريق الهلال السابق، عبد الله الجمعان، أن رئيس الهلال السابق، الأمير محمد بن فيصل، كان المتسبب في خروجه من أسوار الفريق العاصمي.
وقال “الجمعان” في تصريحات وفقا لصحيفة “الرياضية”: “لم أتخيل نفسي خارج الهلال، أو ألعب لغيره حتى أمي قالت لي هذا الكلام”.
وأضاف: “هناك أسباب إدارية خلف خروجي الذي تمنيت أن يحدث دون مشاكل، لكن الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق كان المتسبب الرئيسي في خروجي رغم رغبة الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق السابق في استمراري”.
وأوضح قائد الهلال السابق أنه قرر الاعتزال فى يوم ميلاده الـ30، وسيتجه إلى مجال التدريب، معربًا عن سعادته بتشبيه الجماهير الرياضية له بمحترف النصر السابق السنغالي فيكتور، خلال التسعينيات
وأشار الجمعان إلى أنه لا توجد مقارنة بينه وبين النجم الدولى السابق سامي الجابر، موضحًا أنه يفضل الجابر على ياسر القحطاني، مهاجم الهلال السابق.