رغم الإصابة.. “هالاند” يغرد منفردًا فى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

مازال مهاجم مانشستر سيتى، اللاعب النرويجى إيرلينج هالاند، يغرّد وحيدًا في صدارة هدافي الدورى الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ14 من عمر البريميرليج.
ويأتي حفاظ المهاجم النرويجي على صدارة الترتيب وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الإنجليزى هاري كين صاحب الـ 9 أهداف، رغم غيابه عن مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة. وفق “أخبار 24”.
وكان النرويجي إيرلينج هالاند تعرض لكدمة قوية في مباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 14 كالتالي:
هالاند “مانشستر سيتى” 14 هدفًا.
هاري كين “توتنهام” 10 أهداف.
ألكساندر ميتروفيتش “فولهام” 9 أهداف.
إيفان توني “برينتفورد” 8 أهداف.
لياندرو تروسار “برايتون” 7 أهداف.
ميجيل ألميرون “نيوكاسل يونايتد” 7 أهداف.
روبرتو فيرمينو “ليفربول” 6 أهداف.
فيل فودين “مانشستر سيتي” 6 أهداف.
جيمس ماديسون “ليستر سيتي” 6 أهداف.
رودريجو “ليدز يونايتد” 6 أهداف.