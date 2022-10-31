أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تعمل على زيادة معدلات التكرير وتطوير الهيدروجين النظيف، كما تعمل جاهدة على الالتزام بتعهداتها بشأن الوصول للصفرية الكربونية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أديبك الذي انطلق اليوم (الإثنين) في أبوظبي: “لا شيء مما يحدث اليوم سيمنعنا من التركيز على المستقبل وسنعمل معاً لتحقيق تطلعاتنا وسنكون مثلاً إيجابياً للدول المنتجة للطاقة”.
وأوضح أن المملكة تعمل من أجل التغير المناخي كما أنها مع الإمارات عضوان في عدد من المبادرات لإيجاد حلول للتغير المناخي، وتعمل معها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدد من المشاريع الهامة، مشددا على ضرورة تسخير الاستثمارات والتكنولوجيات الموجودة في تحقيق الأهداف التي يطمحون لتحقيقها في المستقبل.
وفي نفس السياق، أكد وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، سلطان الجابر، أن هناك تحديات عالمية تواجه قطاع الطاقة على مستوى التقلبات الجيوسياسة وارتفاع التضخم.
وتوقع أن يؤدي إيقاف الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، إلى فقدان الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنوياً من الإمدادات الحالية وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية.
وأضاف “الجابر” أن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة، مشددا على ضرورة النظر إلى التحديات كفرص مستقبلية.
وفق “أخبار 24”.