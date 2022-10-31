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جديد المحليات > “النقد الدولي” يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2023 وتحقيق فائض بقيمة 161.5 مليار دولار
31/10/2022   2:03 م

“النقد الدولي” يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2023 وتحقيق فائض بقيمة 161.5 مليار دولار

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2023 إلى 3.7% مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل والتي بلغت نسبتها 3.6%.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة النفطي بنحو 13.1% في العام الحالي و3.3% في 2023، على أن ينمو اقتصادها غير النفطي بنحو 4.2% في 2022 و3.8% العام المقبل.

ورجح، في تقرير أصدره اليوم (الإثنين)، تحقيق المملكة فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 161.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، و122.7 مليار دولار في 2023.

يذكر أن الصندوق توقع أيضا ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1% في العام الجاري، وكذلك نمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الحالي مقارنة بـ 4.1% في العام الماضي.

وشملت توقعاته أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023. وفق “أخبار 24”.

“النقد الدولي” يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2023 وتحقيق فائض بقيمة 161.5 مليار دولار

جديد المحليات
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