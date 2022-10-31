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جديد المحليات > فريق طبي بمستشفى النور التخصصي ينهي معاناة مريض يزن 200 كلجم
31/10/2022   2:07 م

فريق طبي بمستشفى النور التخصصي ينهي معاناة مريض يزن 200 كلجم

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تمكن فريق جراحة السمنة في مستشفى النور التخصصي من إنهاء معاناة مريض يزن 200 كليوجرام.

وقال استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة، الحسن المغربي، إن الفريق أتم الإجراءات اللازمة لتنويم المريض وتجهيزه للعملية التي تكللت بالنجاح.

وأكد أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل كفريق واحد وتبذل كافة جهودها لإنهاء معاناة من يعانون السمنة وزيادة في الأوزان.

وفق “أخبار 24”.

فريق طبي بمستشفى النور التخصصي ينهي معاناة مريض يزن 200 كلجم

جديد المحليات
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