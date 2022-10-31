فريق طبي بمستشفى النور التخصصي ينهي معاناة مريض يزن 200 كلجم

تمكن فريق جراحة السمنة في مستشفى النور التخصصي من إنهاء معاناة مريض يزن 200 كليوجرام.
وقال استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة، الحسن المغربي، إن الفريق أتم الإجراءات اللازمة لتنويم المريض وتجهيزه للعملية التي تكللت بالنجاح.
وأكد أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل كفريق واحد وتبذل كافة جهودها لإنهاء معاناة من يعانون السمنة وزيادة في الأوزان.
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فريق جراحة السمنة #بمستشفى_النور_التخصصي ينهي معاناة مريض يزن ٢٠٠كلجم.#التجمع_الصحي_بمكة_المكرمة pic.twitter.com/qW1nfATWuN
— مـستشفى النور التخصصي (@nsh_med) October 31, 2022
وفق “أخبار 24”.