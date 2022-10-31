مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة ونسب التعافي والحالات الحرجة، واستقرار معدل الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 132 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 822459 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 278 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 808448 حالة.
وأشارت إلى استقرار معدل الوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9407 حالات وفاة.
ونبهت إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، إذ دخلت حالتان جديدتان غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 87 حالة.
وفق “أخبار 24”.