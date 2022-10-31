بعد إطلاقها.. تعرف على طريقة إلغاء رقم السداد لخدمة رخص العمل عبر "قوى"

أوضحت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة الوصول إلى خدمة إلغاء رقم السداد المصدر سابقاً لخدمة رخص العمل وإصدار رقم سداد جديد.
ولفتت إلى أن الخدمة تستهدف العامل الوافد والمنشآت الذين يرغبون في إلغاء رقم السداد إلكترونيا بشكل فوري دون الحاجة لزيارة مكتب العمل.
وأضافت أنه يمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول على منصة “قوى”، والذهاب إلى الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول على خدمة رخص العمل، يليها البحث عن رقم السداد المراد إلغاؤه، والضغط على “إلغاء رقم السداد”، وبعدها يمكن للمنشأة تجديد رخص العمل، وإصدار رقم سداد جديد.
وفق “أخبار 24”.