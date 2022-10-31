“أوبك” تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 107 ملايين برميل يوميًا عام 2027

توقعت “أوبك” أن يصل الطلب على النفط إلى 107 ملايين برميل يومياً في 2027، بزيادة نحو 10 ملايين برميل يومياً مقارنةً بالطلب في 2021.
وأوضحت أن الطلب على النفط من دول خارج المنظمة سيرتفع إلى 75.7 مليون برميل بنسبة 45 % حتى عام 2045، مبينةً أن الصين ستقود زيادة الطلب على النفط على المدى المتوسط، وبعدها ستتبوأ الهند صدارة نمو الطلب على المدى البعيد.
كما توقعت انخفاض حصة النفط من مزيج الطاقة من 31 % حالياً إلى 28.7 % بحلول عام 2045، مشيرةً إلى أن الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سينخفض بنسبة 24% ما يعادل 10.7 ملايين برميل يومياً حتى 2045. وفق “أخبار 24”.
ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط، توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، وقدرت هذا الارتفاع بنحو 12.1 تريليون دولار حتى عام 2045، كما سيشكل الغاز والنفط معًا أكثر من 50% من مزيج الطاقة حتى عام 2045.
وأكدت أنه على المنتجين إضافة 5 ملايين برميل نفط يومياً كل عام، فقط للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي عند نحو 100 مليون برميل يومياً.