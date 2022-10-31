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جديد المحليات > “الداخلية” تنشر نتائج التحقق فيما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه
31/10/2022   6:26 م

“الداخلية” تنشر نتائج التحقق فيما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه

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أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه إشارة لما سبق إعلانه من مباشرة الجهة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، فقد ثبت عدم صحة ذلك.

وأضاف المتحدث أن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية، وذلك نتيجة تغيبه عن عمله دون عذر لمدة 76 يوما، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنح إجازات مرضية ثبت عدم صحتها.

وأشار إلى أنه اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.

وبيّن المتحدث أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.

الداخلية تنشر نتائج التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنشر نتائج التحقق فيما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه

جديد المحليات
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