“أمريكانا” توافق على طرح 30% من أسهمها في المملكة والإمارات

قالت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين)، إنها وافقت على إدراج متزامن ومزدوج لمجموعة أمريكانا، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسلسلتي مطاعم الوجبات السريعة “كنتاكي”، و”بيتزا هت” في المملكة والإمارات.
ووافقت أمريكانا على بيع 30% من أسهمها التي ستمثل الدفعة الأولى المطروحة للتداول في البلدين، كما قالت الهيئة إن الموافقة كانت للتسجيل المزدوج في البلدين وطرح 2.53 مليار سهم.
وتعد “أمريكانا” إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وكونسورتيوم استثماري بقيادة رجل الأعمال في دبي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية المدرجة في دبي. وفق “أخبار 24”.