نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “أمريكانا” توافق على طرح 30% من أسهمها في المملكة والإمارات
31/10/2022   10:24 م

“أمريكانا” توافق على طرح 30% من أسهمها في المملكة والإمارات

+ = -
430

قالت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين)، إنها وافقت على إدراج متزامن ومزدوج لمجموعة أمريكانا، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسلسلتي مطاعم الوجبات السريعة “كنتاكي”، و”بيتزا هت” في المملكة والإمارات.

ووافقت أمريكانا على بيع 30% من أسهمها التي ستمثل الدفعة الأولى المطروحة للتداول في البلدين، كما قالت الهيئة إن الموافقة كانت للتسجيل المزدوج في البلدين وطرح 2.53 مليار سهم.

وتعد “أمريكانا” إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وكونسورتيوم استثماري بقيادة رجل الأعمال في دبي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية المدرجة في دبي. وفق “أخبار 24”.

“أمريكانا” توافق على طرح 30% من أسهمها في المملكة والإمارات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234510.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.