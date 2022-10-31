بمناسبة اليوم العالمي له.. برامج ومبادرات تضمنتها رؤية 2030 لمساعدة الأسر على الادخار

أولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بتحفيز الأسر السعودية على الادخار من خلال المبادرات التي طرحتها؛ وذلك بهدف تحسين جودة الحياة.
وبمناسبة اليوم العالمي للادخار نستعرض عدداً من المبادرات التي وضعتها الرؤية من أجل مساعدة الأسر على الادخار.
كيان وطني
أقرت الركيزة الاستراتيجية الثالثة في برنامج تطوير القطاع المالي تعزيز وتمكين الادخار من خلال إنشاء كيان وطني وتوفير منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة.
ويهتم الكيان أيضاً بتحفيز المدخرات الخاصة من خلال توفير منتجات مخصصة، وتشجيع المنافسة على الادخار، والسماح للعملاء من الأفراد بالادخار في الصكوك الحكومية.
ووفق الاستراتيجية سيتمثل الأثر المتوقع في زيادة عدد منتجات الادخار المطروحة في السوق، وزيادة إجمالي مدخرات الأسر في المملكة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى منتجات الادخار عبر تطوير واجهة رقمية سلسة.
منتجات الادخار
تضمن تطوير القطاع المالي أيضاً مبادرة تطوير منتجات مصممة خصيصاً للفئات ذات الدخل المنخفض، وزيادة مستوى الادخار لدى الفئات ذاتها من خلال تصميم وتطوير وإطلاق منتجات ادخار مرتبطة بالإقراض الاجتماعي.
وسيكون الأثر الاجتماعي في ذلك زيادة المدخرات المودعة في حسابات الادخار إلى 2 مليار سنوياً، وزيادة الأنواع الإضافية المتاحة من منتجات الادخار.
معالجة انخفاض الادخار
أما المبادرة المحورية لوثيقة برنامج تطوير القطاع المالي ركزت أيضاً على الكيان الوطني المستقل للادخار، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان تشغيله؛ وذلك لمعالجة انخفاض معدلات الادخار في المملكة.
وتتألف هذه المبادرة في تقييم المرحلة الأولى، ويتضمن ذلك التوصيات والنتائــج المعتمدة مــن قبل لجنة الادخار الوطنيـة التـي تشتمل آليات وحلـول تقديـم المنتجـات، وطبيعـة المنتجـات الادخارية، وميزانيـات وآليات التمويل المطلوبة، ومعــدل الإقبال عليها، إلى جانب دراســة الآثار وطبيعة السوق. وفق “أخبار 24”.
ووفق المبادرة سيعود إنشاء الكيان الوطني للادخار بفوائد عدة على التخطيط المالي في المملكة تتمثل في إعداد نموذج ناجح لتحفيز العرض واستحداث الطلب، وتوليد تمويل لقطاع الخدمات المالية في المملكة، إلى جانب مشاركة المصارف في مسؤولية تقديم منتجات ادخارية، وتوزيع منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة إلى الأفراد عبر المصارف.
أما الأثر المتوقع للمبادرة فيتمثل في زيادة عدد منتجات الادخار المطروحة في السوق، وزيادة إجمالي المدخرات من قبل الأسر، وتسهيل الوصول إلى منتجات الادخار عبر تطوير واجهة رقمية سلسة.