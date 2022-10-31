وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي مشترك.
وجاء توقيع المذكرة بالتزامن مع أعمال الدورة 14 للجنة السعودية البنغلاديشية المشتركة المنعقدة بالرياض، حيث وقعها كل من نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشي حبيب الله.
ويتولى المجلس بموجب الاتفاق، العديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والخدمات والصناعات والتدريب والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والبنغلاديشيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والبنغلاديشي والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية. وفق “أخبار 24”.
ونصَّت الاتفاقية على أن يتكوَّن مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والبنغلاديشيين المهتمين بالاستثمار والتجارة، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ودكا، تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنغلاديش في عام 2020م بلغ نحو 4.2مليار ريال، كما تأتي بنغلاديش في المرتبة رقم 39 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم.