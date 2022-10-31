أكد المهتم بالمعرفة المالية الدكتور سالم باشميل لـ”أخبار 24″، أن الادخار هو تأجيل متعة اليوم الصغيرة حتى تصبح متعة كبيرة في المستقبل، منوهاً بعدم وجود مقارنة بينه والبخل.
واستشهد باشميل، بمناسبة اليوم العالمي للادخار، بأن الشخص بدلاً من شرائه سلعة بريال كل يوم، يمكن ادخار المبلغ وشراء منتج أكبر بعد شهر حيث سيكون لديه 30 ريالاً، أو بعد عام من خلال امتلاكه 360 ريالاً.
وأشار إلى أن الادخار يتمثل أيضاً في جمع المال حتى يحين وقت الحاجة له، ناصحاً بضرورة وجود حصالة في كل منزل من أجل تربية الأبناء على طريقة الادخار.
وكشف باشميل بأن طرق الادخار متعددة من بينها فتح حساب جارٍ والتحويل فيه شهرياً، أو حصالة منزلية، أو عبر الأظرف؛ لافتاً إلى أن أصحاب الدخل المحدود أكثر من يحتاجون إليه؛ لأن قدرة تحملهم لظروف الزمن أقل، ويجب عليهم الاستعداد لها، إضافة إلى أن أهدافهم قد لا تتحقق في القريب العاجل.
وبين أن النسبة المقترحة للادخار يفضل ألا تقل عن 10٪، ويمكن زيادتها إذا كان الهدف كبيراً، والوقت المحدد لتحقيقه جد قصير.
مختص: #الادخار تأجيل متعة اليوم الصغيرة لتكون كبيرة في المستقبل#اليوم_العالمي_للادخارhttps://t.co/HUpeWBEnIZ pic.twitter.com/325pWoFzkE
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 31, 2022