بالفيديو.. “الملك فهد الأمنية” يستقبل الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ66 من حملة الثانوية العامة

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم (الإثنين)، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 66 من حملة الثانوية العامة؛ وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.
وأنهت الكلية استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم للدراسة.
وتأكدت من جاهزية الكتائب، والميادين، والقاعات الدراسية، والأجنحة، والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.
🎥 استقبال الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) من حملة الثانوية العامة. pic.twitter.com/FOm6qUdxy2
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) October 31, 2022
وفق “أخبار 24”.