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جديد المحليات > بالتزامن مع خطط واسعة للتطوير.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن
31/10/2022   10:24 م

بالتزامن مع خطط واسعة للتطوير.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن

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تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن “World Cities Day”، والذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام.

ويهدف الاحتفاء باليوم الذي تم الاحتفال به للمرة الأولى في شنغهاي بالصين عام 2014؛ لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن، ويركز على إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام بإنشاء مدن أكثر شمولية، والبحث عن الفرص لتوليد الطاقة المتجددة في المدن.

وتواكب المملكة من خلال رؤية 2030، رغبة المجتمع الدولي في نشر التحضر على مستوى العالم، والتعاون لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية. وفق “أخبار 24”.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم بالتزامن مع ما تشهده مدن المملكة من تطوير، يصاحبه تضافر بجهود قطاعات الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية؛ والتي من شأنها توفير المدن لمستوى عالٍ من الرفاهية وجودة الحياة.

بالتزامن مع خطط واسعة للتطوير.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن

جديد المحليات
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