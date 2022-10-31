ندرة تهديفية.. ماذا قدم الاخضر في 7 وديات تحضيرا للمونديال ؟

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة المنتخب الوطني، مع نظيره هندوراس، في المباراة التجريبية الدولية التي جمعتهما، الأحد، على ملعب آل نهيان في أبوظبي العاصمة الإماراتية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر تحضيرًا لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وكان معسكر المنتخب الوطني قد انطلق في أبوظبي يوم 18 أكتوبر، ويمتد حتى العاشر من نوفمبر المقبل.
وفي وقت سابق أوقعت قرعة المونديال الأخضر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات «الأرجنتين، المكسيك وبولندا.
وتعد نتيجة التعادل السلبي للأخضر الثالثة له خلال فترة الإعداد لكأس العالم، حيث تعادل بالنتيجة ذاتها امام الإكوادور والولايات المتحدة في مرحلة الإعداد السابقة.
والمواجهة هي ثالث تجارب المنتخب السعودي خلال معسكر أبو ظبي، إذ فاز في الأولى على مقدونيا بهدف دون رد، وتعادل في الثانية 1-1 مع المنتخب الألباني في المرحلة الحالية.
وقبل معسكر أبو ظبي خاض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية لم يحقق خلالها اي انتصار.
كولومبيا
خسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسجل لاعب المنتخب الكولومبي رافائيل بوري الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة (9) بعد كرة عرضية وصلته من زميله إدوارد أتويستا.
فنزويلا
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الفنزويلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب ناهويل فيرارسي في الدقيقة 37.
وعانى الأخضر من كثرة الأخطاء الدفاعية، في مباراة كان نجمها الأول الحارس محمد العويس، وتفوق منتخب فنزويلا بالسرعة والمهارات الفردية.
المباراة بدأت هادئة مع بعض المبادرات الهجومية من جانب فنزويلا.
الإكوادور
تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الإكوادوري، بدون أهداف، في إطار تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022 بقطر.
وبدأ الأخضر المباراة بالتشكيل التالي: محمد العويس، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري.
أمريكا
انتهت مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأمريكي وديًا بالتعادل السلبي.
ولم يستغل المنتخب الوطني الفرص التي وصلت للاعبيه لتسجيل أي هدف خلال اللقاء.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبيًا أيضًا خلال مباراته الودية الماضية التي جمعته بنظيره الإكوادوري.
ولا يزال أمام الأخضر تجربتين في المرحلة الحالية، أمام منتخبي آيسلندا نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد، وفي التجربة الختامية أمام بنما، في العاشر من الشهر ذاته على الملعب نفسه. وفق “أخبار 24”.