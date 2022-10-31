قلصت إمارة منطقة القصيم خلال 3 سنوات مشاريع متعثرة تبلغ تكاليفها أكثر من 31 مليار ريال إلى أقل من 3 مليارات ريال، تتبع لسبع جهات حكومية؛ وذلك بعد صدور توجيه أمير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل بتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة المشاريع القائمة.
وعملت اللجنة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، ورصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، ومعرفة أسباب التعثر واقتراح الحلول المناسبة، ووضع برنامج زمني لتنفيذها، بمساعدة الجهات الحكومية.
ونجحت اللجنة التي تعمل بإشراف مباشر من أمير المنطقة في إنجاز 90% من المشاريع التي رصد تعثرها أو تأخرها أعضاء اللجنة من بداية تأسيسها، بعد تذليل كل التحديات التي تواجه المشاريع ودراستها مع الجهات الحكومية التابعة لها. وفق “أخبار 24”.