وزير التجارة يسلم شركة “HRD Antwerp” المتخصصة في الألماس تراخيص بدء النشاط بالمملكة

أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الإثنين)، منح تراخيص بدء النشاط الاقتصادي لشركة “HRD Antwerp” البلجيكية المتخصصة في صناعة الألماس.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه المركز الوطني للتنافسية في الرياض، بحضور السفير البلجيكي باسكال غريكوار، وتجار المجوهرات في المملكة، وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتسلمت الرئيس التنفيذي للشركة إيلين جونشيير، التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في تصنيف وتقييم جودة الألماس، إلى جانب افتتاح أكاديمية لتأهيل العاملين في حرفة صياغة الألماس، ومختبرات متخصصة في الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة قد وقعت عقود تأسيسها اليوم في مقر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؛ ما أسهم في تسهيل بدء شركة “HRD Antwerp” لأنشطتها الاقتصادية في المملكة؛ وذلك ضمن جهوده في أن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.