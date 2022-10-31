شملت باكستان واليمن.. “مركز الملك سلمان للإغاثة” يستعرض جهوده بدعم عدد من الدول الصديقة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم (الإثنين)، جهوده لدعم عدد من البلدان الصديقة في تجاوز أزماتها المختلفة.
وقدم المركز خدماته الطبية والتغذوية المتنقلة لأكثر من 9 آلاف شخص في مديرية الخوجة بمحافظة الحديدة في اليمن؛ وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر 2022.
كما نظم المركز حفلاً تكريمياً إلى جانب تقديم الدعم لخريجات الدورة التدريبية في مجال الخياطة وأعمال الحرف اليدوية بمديرية المخا في محافظة تعز؛ لتمكينهن في حياتهن العملية، وشمل الدعم تقديم مكائن خياطة لـ20 متدربة وأدوات أخرى لـ20 أخريات في مجال التجميل. وفق “أخبار 24”.
وواصل المركز تقديم مساعداته الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان، حيث جرى توزيع أكثر من ألف حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سانقهر بإقليم السند في باكستان، استفاد منها أكثر من 7 آلاف شخص.