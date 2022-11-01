يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على متطلبات الرحلة من السعودية إلى المونديال بالسيارة

كشفت منصة “حاضرين” عن تفاصيل ومتطلبات الرحلات البرية من السعودية إلى قطر ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) الذي يوافق الأول من نوفمبر وحتى يوم 23 ديسمبر المقبل.
وأكدت المنصة أن المسافر إلى قطر من خلال أي رحلة برية سيحتاج إلى جواز السفر وبطاقة “هيّا” الخاصة به، مبينة أن متطلبات رحلة اليوم الواحد تختلف عن متطلبات رحلات الإقامة الطويلة.
متطلبات رحلات اليوم الواحد
قالت المنصة إن متطلبات رحلات اليوم الواحد نصت على ضرورة التسجيل للحصول على بطاقة “هيّا” لزيارة قطر ليوم واحد، وحجز موقف سيارة على تطبيق “هيّا”.
وأضافت أنه بعد الموافقة على الطلب، يقوم المسافر بمسح رمز الاستجابة السريع عند مدخل مواقف السيارات، ثم الانتقال إلى صالة المسافرين داخل منفذ أبو سمرة لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك وركوب الحافلات المجانية إلى محطة المسيلة.
وبينت أن مواقف السيارات في الحدود القطرية ستكون مجاناً في أول 24 ساعة، وبعد مرور يوم سيتم فرض رسوم، في حين ستفرض غرامة بعد 48 ساعة ويتم حجز السيارة.
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ولفتت إلى أن حافلات النقل الجماعي سوف تعيد المشجعين من محطة مترو المسيلة إلى منفذ أبو سمرة.
متطلبات رحلات الإقامة الطويلة
ونوهت المنصة إلى أن متطلبات رحلات الإقامة الطويلة تنص على ألا يقل عدد الأشخاص داخل السيارة عن 3 وألا يتجاوز 6 بمن في ذلك السائق والركاب، ويجب أن يحجز السائق مكان إقامة في قطر لـ 5 ليالٍ على الأقل.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يجب التقدم للحصول على تصريح دخول مركبة عبر تطبيق “هيّا”، وبعد الموافقة سيصل المشجع بريد إلكتروني يحتوي على رابط للتقديم على تأمين للسيارة، ويتم دفع رسوم تصريح دخول السيارة، خلال 24 ساعة بعد الانتهاء من التأمين.
وأبانت أن تصريح الدخول يستخدم لمركبة واحدة فقط، ولا يوجد تاريخ انتهاء لتصريح الدخول، كما لا يوجد تاريخ محدد للدخول، ولا يرتبط بتواريخ حجز مكان الإقامة، مشددة على أنه لن يُسمح للمركبات خلال البطولة بالدخول للمناطق المحظورة بما في ذلك الاستادات وفي وسط الدوحة.