نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حسن آل رضي يُحقق أعلي رقم في منافسات رفع الأثقال بالألعاب السعودية
01/11/2022   7:55 ص

حسن آل رضي يُحقق أعلي رقم في منافسات رفع الأثقال بالألعاب السعودية

+ = -
547

حقق الرباع لاعب نادي الخويلدية حسن آل رضي، أعلق رقم في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وكشف الحساب الرسمي لدورة الألعاب السعودية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن بطل الميدالية الذهبية حسن آل رضي استطاع رفع إجمالي 362 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن +102 كجم، كأعلي رقم في المنافسات.

وكان الرباع حسن آل رضي، علق على تتويجه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 102 كجم، بدورة الألعاب السعودية 2022، قائلا :”كانت من أقوى المنافسات التى لعبتها”.

وحصد آل رضي الميدالية الذهبية في رفع الأثقال متفوقا على نظيره لاعب نادي الطرف علي الخزعل الذي اكتفى بالميدالية الفضية، ولاعب الترجي حسين المهر صاحب الميدالية البرونزية. وفق “أخبار 24”.

وقال حسن فى تصريحات لقناة “ssc”: “إن منافسى على الخزعل قريب منى فى المستوى وهذا ما صعّب اللقاء علي”، مضيفًا :”سعيد بالتتويج بالميدالية الذهبية، وأقدم الشكر لكل من دعمنى بداية من الوالدة والوالد وكل الأهل، والمسئولين فى النادى”.

حسن آل رضي يُحقق أعلي رقم في منافسات رفع الأثقال بالألعاب السعودية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234561.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.