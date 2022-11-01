المملكة تستضيف المؤتمر الـ 34 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العام المقبل

أعلنت هيئة المكتبات عن استضافة المملكة للمؤتمر العام الـ 34 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في شهر نوفمبر من عام 2023، جاء ذلك في المؤتمر العام الـ33 الذي عقد أمس (الإثنين)، في أبوظبي.
وتهدف الهيئة من استضافة المؤتمر إلى رفع ريادة قطاع المكتبات في المملكة، وتعزيز تواجد الهيئة على خارطة قطاع المكتبات العربي والعالمي، وبحث فرص التعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم)، وإتاحة الفرصة للمتخصصين والمهتمين لحضور هذه المؤتمرات العالمية والمشاركة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات، عبدالرحمن العاصم، أهمية المؤتمر في تعزيز علاقات التعاون بين قطاع المكتبات في العالم العربي والدولي، لافتاً إلى أن القطاع في المملكة يشهد دعماً غير مسبوق من القيادة الرشيدة، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الهيئة ستعمل مع “أعلم” على تقديم نسخة استثنائية للمؤتمر الـ 34 في العام المقبل، ما سيُفعل دور المملكة في دعم القطاع من خلال الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.