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جديد المحليات > وزير النقل: المنطقة اللوجستية بالرياض تمنح إعفاء كاملا من ضريبة الشركات والقيمة المضافة
01/11/2022   4:23 م

وزير النقل: المنطقة اللوجستية بالرياض تمنح إعفاء كاملا من ضريبة الشركات والقيمة المضافة

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض تمنح العديد من الامتيازات، تتضمن إعفاء كاملاً من ضريبة الشركات والقيمة المضافة.

وأشار في تصريحات لتلفزيون “الشرق”، إلى أن الامتيازات تتضمن امتيازات ضريبية كبرى ومنها الإعفاء من ضريبة الشركات لتصبح “ضريبة صفرية” لمدة 50 عاما، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بالتوظيف.

ولفت إلى إن هذه المنطقة نواة للمزيد من المدن والمناطق اللوجستية والحرة في المملكة، وأنها ستقدم تلك الامتيازات لكل المستثمرين، متوقعا أن تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حتى 2030 بقيمة 66 مليار ريال.

وفق “أخبار 24”.

وزير النقل: المنطقة اللوجستية بالرياض تمنح إعفاء كاملا من ضريبة الشركات والقيمة المضافة

جديد المحليات
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