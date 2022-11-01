نقل طفلة سعودية بطائرة إخلاء طبي من العراق إلى المملكة إثر تعرضها لأزمة صحية

أعلنت سفارة المملكة ببغداد إرسال وزارة الصحة طائرة إخلاء طبي إلى مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، لنقل الطفلة سارة الشمري.
وأوضحت السفارة أن الطفلة الشمري تعرضت لأزمة صحية، خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق.
وأبانت أن حالتها الصحية استدعت نقلها إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لتلقي الرعايه الطبية اللازمة.
ارسلت حكومة #المملكة_العربية_السعودية ممثلة ب #وزارة_الصحة طائرة اخلاء طبي الى مطار اربيل في اقليم كردستان العراق لنقل الطفله السعودية ساره فيصل الشمري والتي تعرضت الى أزمة صحية خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق، واستدعت نقلها الى المملكة لتلقي الرعايه الطبية اللازمة. pic.twitter.com/oUdXDwGqey
— السفارة في بغداد (@KSAEmbassyIRAQ) November 1, 2022
وفق “أخبار 24”.