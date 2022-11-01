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جديد المحليات > نقل طفلة سعودية بطائرة إخلاء طبي من العراق إلى المملكة إثر تعرضها لأزمة صحية
01/11/2022   4:24 م

نقل طفلة سعودية بطائرة إخلاء طبي من العراق إلى المملكة إثر تعرضها لأزمة صحية

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أعلنت سفارة المملكة ببغداد إرسال وزارة الصحة طائرة إخلاء طبي إلى مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، لنقل الطفلة سارة الشمري.

وأوضحت السفارة أن الطفلة الشمري تعرضت لأزمة صحية، خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق.

وأبانت أن حالتها الصحية استدعت نقلها إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لتلقي الرعايه الطبية اللازمة.

وفق “أخبار 24”.

نقل طفلة سعودية بطائرة إخلاء طبي من العراق إلى المملكة إثر تعرضها لأزمة صحية

جديد المحليات
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