“الخريف” يستعرض في أستراليا الفرص الاستثمارية بقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى أستراليا الفرص الاستثمارية بقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة.
وبحث “الخريف” خلال لقائه بحاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مارغريت بيزلي، المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين.
كما زار مقر البورصة الأسترالية في مدينة سيدني الأسترالية حيث اطلع على تاريخها، وآلية الشراء والتداول بها، بالإضافة إلى عمل مقارنة عن أبرز الممارسات في البورصات العالمية.
ويأتي ذلك ضمن أعمال الزيارة الرسمية للوفد السعودي لدولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة، حيث تشمل الزيارة التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي في 4 مدن أسترالية “كانبرا” و”بريزبن” و”برث” و”سيدني”، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.
يذكر أن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا يبلغ 2.92 مليار ريال ومن أهمه المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء والبتروكيماويات، فيما يبلغ إجمالي واردات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا 3.30 مليار ريال، وتتضمن المنتجات الغذائية والمعادن والآلات الثقيلة والإلكترونيات وغيرها. وفق “أخبار 24”.