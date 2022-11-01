“الشورى” يطالب بتمكين صندوق التنمية الصناعية من رهن أصول المشروعات القائمة على الأراضي الحكومية

أصدر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية الثامنة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
ودعا المجلس الصندوق إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وطالبه بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، والعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.
وفق “أخبار 24”.